Landis+Gyr mit ausserordentlicher Meldung zum Quartal

Landis+Gyr publiziere diese Information als Reaktion darauf, dass die ehemalige Besitzerin, der japanische Technologiekonzern Toshiba Corporation, Finanzresultate bekannt gegeben hat, ohne dass dies abgesprochen gewesen sei, heisst es in der Mitteilung.

Toshiba hatte in seiner Publikation für das Geschäftsjahr 2016 und das erste Quartal 2017, das am 30. Juni endete, auch die Resultate für die damals voll konsolidierte Landis+Gyr bekannt gegeben.

Das Zuger Unternehmen war Ende Juli in der Schweiz an die Börse gegangen. Mit dem Börsengang hatten sich die bisherigen Besitzer, Toshiba (60 Prozent des Aktienkapitals) und die japanische Beteiligungsgesellschaft INCJ (40 Prozent) vollständig von dem Unternehmen mit Sitz in Zug getrennt.

Die nun publizierten Zahlen sind ungeprüft. "Landis+Gyr kommuniziert diese Informationen als Ausnahme der Halbjahresfinanzberichterstattungspolitik", schreibt das Messtechnikunternehmen. Um den 26. Oktober sollen nächste Informationen zu Finanzergebnissen publiziert werden.

In einer separaten Meldung bestätigte das Unternehmen ausserdem eine Beteiligungsmeldung der Schweizer Börse vom 28. Juli, wonach der Baselbieter Medtech-Pionier Rudolf Maag einen Anteil von 10,17 Prozent des Aktienkapitals hält. Dies entspreche 3 Millionen Namenaktien und Stimmrechten.