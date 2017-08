Leicht höhere Inflation in Deutschland

Dies war der stärkste Anstieg seit April. Zu den Preistreibern gehörten erneut Nahrungsmittel, die 3,0 Prozent teurer wurden. Die Energiepreise zogen binnen Jahresfrist um 2,3 Prozent an. Die Wohnungsmieten erhöhten sich um 1,7 Prozent. Im Juli lag die deutsche Teuerungsrate noch bei 1,7 Prozent. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten für August ein leichtes Anziehen der Inflation vorhergesagt. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den Euroraum eine Teuerungsrate von knapp zwei Prozent an und ist damit in Deutschland nahe dem Ziel. Im gesamten Währungsraum war die Rate im Juli mit 1,3 Prozent weit niedriger. Auch die für Donnerstag anstehenden Daten für August dürften laut Schätzung von Experten nur einen Preisanstieg von 1,4 Prozent ergeben.