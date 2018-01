Luxuskonzern Bulgari legt im Schmuckgeschäft zu

Das Schmuckgeschäft sei bei weitem die wichtigste Aktivität, erklärte Generaldirektor Jean-Christophe Babin in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der Westschweizer Wirtschaftszeitung "l'Agefi" vom Freitag. Der Sektor sei in den vergangenen fünf Jahren zweistellig gewachsen.

Aber auch die anderen Sektoren entwickelten sich gemäss Babin erfreulich. Neben dem Schmuck vertreibt Bulgari Uhren, Parfüms, Mode und Lederwaren.

2018 dürfte die Schmucksparte weiter wachsen, was nicht nur die Aussicht sondern auch der Wille des Unternehmens sei, erklärte Babin.

Bulgari beschäftigt in der Schweiz rund 530 Personen, 310 davon in Neuenburg. Der hiesige Personalbestand soll im laufenden Jahr leicht ansteigen.