McDonald's Schweiz bekommt neuen Chef aus Kanada

Schindler will dieses Jahr erste Schritte zurück in den Iran machen

Schindler will nach der Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran in das Land zurückkehren. Noch dieses Jahr will der Lift- und Rolltreppenhersteller entscheiden, ob er dafür eine Tochtergesellschaft aufbauen, eine Firma zukaufen oder das Vertriebsnetz erweitern will.