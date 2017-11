Metall Zug korrigiert Prognosen nach unten

Bisher ging das Unternehmen nur von einem "leicht tieferen" Ergebnis aus. In einer Mitteilung am Freitagabend kündigt das Unternehmen nun für das Jahr 2017 einen etwas tieferen Umsatz im Geschäftsbereich Haushaltsapparate an. Zur Gruppe zählen in der Division Haushaltsapparate V-Zug, Sibir und die Gehrig Gruppe.

Zudem werden auf Konzernebene substanzielle Kosten für die Digitalisierung und die Produkteentwicklung das Ergebnis belasten, heisst es. Auch die Erneuerung des Werkareals V-Zug drückt auf den Gewinn. Bei Belimed, welche Sterilisationsgeräte für Labors, Arztpraxen und Spitäler anbietet, verzögern sich zudem Projekte. Das Jahresergebnis wird am 22. März 2018 publiziert.