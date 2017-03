Metallverarbeiter SFS steigert Reingewinn deutlich

Der Bruttoumsatz stieg, wie bereits früher bekannt gegeben, um 4,4 Prozent auf 1,44 Milliarden Franken und erreichte damit eine neue Höchstmarke. Zum soliden organischen Wachstum im Kerngeschäft um 5,9 Prozent hätten alle Segmente beigetragen, heisst es in der Mitteilung vom Freitag.

Der bereinigte Betriebsgewinn auf Stufe EBITA erhöhte sich um knapp 21 Prozent auf 207,3 Millionen Franken. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 12,5 auf 14,4 Prozent.

Gründe für die verbesserte Rentabilität sind gemäss den Angaben Verkaufserfolge mit innovativen Produkten, eine bessere Auslastung der Fabriken sowie effiziente Massnahmen nach der Aufwertung des Schweizer Frankens.

Medizinaltechnik ausgebaut

Mit den Akquisitionen von Tegra Medical (USA) und Stamm (Schweiz) hat SFS ihre Position in der wachsenden Medizinaltechnik-Branche markant ausgebaut, wie es heisst. Damit erhalte SFS Zugang zu neuen Kunden, und das Leistungsspektrum werde attraktiv ergänzt.

Für das laufende Jahr rechnet SFS unter der Annahme unveränderter Wechselkurse mit einer Steigerung des konsolidierten Umsatzes von 8 Prozent bis 10 Prozent sowie einer bereinigten EBITA-Marge von 14,2 Prozent bis 15,2 Prozent.

Die Dividende soll um 0,25 Franken auf 1,75 Franken pro Aktie erhöht werden.

SFS mit Hauptsitz in Heerbrugg im St. Galler Rheintal ist ein weltweit tätiges Unternehmen für mechanische Befestigungssysteme und Präzisionsformteile. Der SFS-Konzern, der seit 2014 an der Börse kotiert ist, beschäftigt in 25 Ländern rund 9000 Mitarbeitende (Vollzeitstellen).