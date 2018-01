Metallverarbeiter SFS wächst organisch und dank Zukauf

Durch den Zukauf des Medizinaltechnik-Zulieferers Tegra Medical gewann SFS insbesondere in Amerika an Boden. Der Umsatz dort stieg um knapp 40 Prozent auf 281,4 Millionen Franken. Damit steuert die Region 17,2 Prozent zum Gesamtumsatz bei, nach 14,0 Prozent im Vorjahr.

Damit sei die angestrebte Diversifikation deutlich verbessert worden, schreibt SFS in einer Mitteilung vom Freitag. Der Löwenanteil des Umsatzes kommt mit 42,0 Prozent nach wie vor aus Europa. 22,6 Prozent werden in der Schweiz erwirtschaftet, 21,1 Prozent in Asien und 0,3 Prozent in Afrika und Australien.

Aufgrund der vorliegenden provisorischen Resultate erwartet SFS, dass der bereinigte Betriebsgewinn EBITA 2017 um 12,5 Prozent gestiegen ist. Die detaillierten Zahlen werden am 9. März veröffentlicht.