Miele rechtfertigt höhere Preise mit höherem Aufwand in der Schweiz

In der Schweiz gründete Miele bereits 1931 die erste ausländische Vertriebsgesellschaft, zu der heute 430 Mitarbeitende zählen. "Die Schweiz ist ein sehr interessanter Markt für uns", sagte denn auch Markus Miele, Geschäftsführender Gesellschafter, im Interview mit der "Handelszeitung".

Doch mache diesen hohen Stellenwert nicht einfach aus, dass die Geräte in der Schweiz teurer sind als etwa in Deutschland. "Die Preise sind auch deshalb höher, weil der Aufwand für die Schweiz grösser ist", wehrt sich Miele. Als Gründe dafür führt er das flächendeckende Servicenetz und vor allem unterschiedliche Normgrössen in der Schweiz und Deutschland an. "Ein Zusatzaufwand, den man einkalkulieren muss."

Sonderfall Schweiz

Interessant für Miele sei die Schweiz auch, weil die Kundinnen und Kunden hier auf Dinge achteten, "die man in anderen Ländern so nicht gesehen hat", sagt Miele und führt als Beispiel die schweizerische Kaffeekultur an. "Die Schweizer wünschten sich von unseren Maschinen schon Latte Macchiato und Cappuccino, als in den meisten anderen Ländern nur zwischen Kaffee mit und ohne Koffein unterschieden wurde", so Miele.

Den starken Franken beurteilt der Firmen-Chef indes gelassen. So gebe es zwar Kunden, die für den Kauf eines Haushaltsgeräts über die Grenze fahren. Doch: "Als der Franken zum Euro bei 1,60 stand, kamen die Deutschen in die Schweiz", sagt Miele.

Der Hauhaltgerätehersteller mit Sitz im westfälischen Gütersloh wurde 1899 von Carl Miele, dem Urgrossvater des heutigen Chefs, und von Reinhard Zinkann gegründet. Auch ein Zinkann-Urenkel steht heute an der Spitze des Unternehmens, das zu 51 Prozent der Familie Miele und zu 49 Prozent der Familie Zinkann gehört.

Miele erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/17 einen Umsatz von knapp vier Milliarden Euro und beschäftigt 19'500 Mitarbeitende. Rund 45 Prozent des Umsatzes stammen aus dem Geschäft mit Küchen-Einbaugeräten, weitere 35 Prozent aus dem Bereich Waschen, Trocknen und Staubsaugen.