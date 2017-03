Mobility mit mehr Kunden und 8 Prozent weniger Gewinn

HNA Group will sich offenbar am Reisedetailhändler Dufry beteiligen

Der chinesische Mischkonzern HNA zeigt Gerüchten zufolge Interesse am Reisedetailhändler Dufry. HNA wolle sich an Dufry beteiligen, schreibt die Nachrichtenagentur Dow Jones am Dienstag und verweist dabei auf mit der Sache betraute Quellen.