Nach sattem Profit 2016: Porsche drosselt das Wachstumstempo

Von Roll verlegt Hauptsitz von Wädenswil ZH nach Breitenbach SO

Die Industriegruppe Von Roll verlegt auf Juli 2017 den Hauptsitz von Wädenswil ZH an ihren Produktionsstandort in Breitenbach SO. Der Standort Wädenswil wird damit ganz aufgegeben. Betroffen sind knapp 20 Mitarbeitende.