Nervosität bei Krypto-Anlegern steigt - Bitcoin-Kurs sackt ab

Aus Sorge vor immer mehr Verboten im Handel mit Kryptowährungen wenden sich Anleger von Bitcoin & Co. ab. Die Kurse der grössten Cyberdevisen brachen am Dienstag teilweise im zweistelligen Prozentbereich ein. Bitcoin verlor zeitweise an der Luxemburger Handelsplattform Bitstamp 7 Prozent auf 12'710 Dollar.