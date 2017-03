Nestlé hat Nudelskandal in Indien offenbar verdaut

Das sagte Nestlés Asien-Chefin Wan Ling Martello in einem Interview mit der "Schweiz am Wochenende". Nach dem Skandal im Jahr 2014 habe die Zustimmungsrate zwischenzeitlich nur noch 8 Prozent betragen. Inzwischen liege die Rate wieder bei 90 Prozent.

Alle 5 indischen Fabriken, in denen die Maggi-Fertignudeln hergestellt werden, laufen laut Martello wieder auf Hochtouren. Der Marktanteil betrage wieder 60 Prozent. Als die Produkte zwischenzeitlich aus den Verkaufsregalen verbannt worden waren, hätten viele Konkurrenten ähnliche Produkte lanciert, damit aber keinen nachhaltigen Erfolg gehabt.

Weiter zitierte Martello eine kürzliche publizierte Auswertung, welche die Lieblingsmarken der Inder auflistete. Zeitweise sei Maggi auf Rang 95 abgestürzt, nun sei die Marke auf dem 25. Platz. An die Beliebtheit von Maggi vor dem Skandal im Jahr 2014, reicht die Platzierung aber noch nicht ganz heran. Damals lag Maggi in der Beliebtheitsskala gar in den Top 5.