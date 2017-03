Nestlé löst Nestea-Gemeinschaftsunternehmen mit Coca-Cola auf

Das seit 2001 bestehende Joint-Venture wird per Anfang 2018 eingestellt. Da der Trend auch bei den Eistees hin zu gesunden Getränken geht, will Nestlé Nestea künftig unabhängig weiter entwickeln, wie aus einer Mitteilung des Nahrungsmittelriesen vom Freitag hervorgeht.

Die Konzerne hielten bislang je 50 Prozent an dem gemeinsamen Unternehmen mit dem Name Beverage Partners Worldwide, das vor allem die Getränkemarke Nestea in Kanada und Europa anbietet. Nestlé Waters will nun den Eistee in diversen europäischen Ländern selbst verkaufen. Bisher vertrieb die Nestlé-Einheit das Getränk unter anderem in den USA.

Coco-Cola behält nur noch eine Lizenz für die Herstellung und den Vertrieb von Nestea in Kanada, Spanien, Portugal, Andorra, Rumänien, Ungarn und Bulgarien.