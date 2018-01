Nestlé nominiert drei neue Mitglieder für den Verwaltungsrat

Gleichzeitig werden drei bestehende Mitglieder von ihrer Funktion als Verwaltungsräte zurücktreten, wie Nestlé am Donnerstagabend mitteilte. Aus dem Verwaltungsrat ausscheiden werden Andreas Koopmann, Steven G. Hoch und Naïna Lal Kidwai.

Darüber hinaus schlägt der Verwaltungsrat den Präsidenten Paul Bulcke und die übrigen Mitglieder zur Wiederwahl in Einzelabstimmungen vor.

Die neuen Mitglieder wären dann der Spanier Pablo Isla, Konzernchef des Moderiesen Inditex, der Däne Kasper Rorsted, Konzernchef des Sportartikelherstellers Adidas, sowie die US-Amerikanerin Kimberly Ross, ehemals Finanzchefin des Ölfeld-Ausrüsters Baker Hughes, der 2017 von GE übernommen worden war.

Mit den vorgeschlagenen Kandidaten werde der Nestlé-Verwaltungsrat 14 Mitglieder umfassen, wovon 12 unabhängig seien, heisst es in der Mitteilung weiter.

Inklusive der vorgeschlagenen Kandidaten habe Nestlé in den letzten drei Jahren sieben neue Mitglieder in den Verwaltungsrat aufgenommen. Die kontinuierliche Erneuerung des Verwaltungsrats erhöhe die Vielfalt und die Expertise des Gremiums und bringe zudem neue Perspektiven ein, die wichtig für die unterschiedlichen Bereiche von Nestlé seien, so die Mitteilung.