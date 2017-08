Nikkei-Index in Tokio auf Zwei-Wochen-Hoch

Der Nikkei-Index ist am Donnerstag auf den höchsten Stand seit zwei Wochen geklettert. Gefragt waren an der japanischen Börse unter anderem Aktien von Auto-Herstellern und Banken. Für Optimismus sorgten mehrere gute Konjunkturdaten aus den USA. Dadurch verteuerte sich auch der Dollar zum Yen, was japanischen Firmen auf dem Weltmarkt hilft.