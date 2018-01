Nikkei-Index steigt erneut auf 26-Jahres-Hoch

Im Windschatten der Kursrekorde an der Wall Street schwingen sich auch die asiatischen Börsen zu neuen Höhen auf. Der Tokioter Nikkei-Index stieg am Freitag zeitweise auf ein 26-Jahres-Hoch von 23'730,47 Punkten und schloss 0,9 Prozent im Plus bei 23'714,53 Zählern.