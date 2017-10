Nikkei steigt erneut auf 21-Jahres-Hoch

Der japanische Leitindex schloss knapp im Plus bei 22'011,67 Punkten. Besonders gefragt waren Apple-Zulieferer wie Foster oder Taiyo, die mit 2620 und 1952 Yen jeweils so teuer waren wie zuletzt vor knapp zwei Jahren. Dem US-Elektronikkonzern zufolge gehen die Vorbestellungen für das neue Flagschiff iPhone X "durch die Decke". Hiervon profitierten auch Zulieferer aus anderen asiatischen Staaten.

Taiwan Semiconductor stiegen auf ein Rekordhoch von 245 Taiwan-Dollar. Apple-Rivale Samsung legte 1,8 Prozent zu. In Shanghai gaben die Kurse dagegen um 0,8 Prozent nach. Analysten zufolge machten Investoren in Erwartung einer neuen Welle von Börsengängen Kasse.

Die chinesische Börsenaufsicht genehmigte neun Debüts mit einem Gesamtvolumen von umgerechnet 1,2 Milliarden Euro - mehr als doppelt so viel wie in den vergangenen Wochen. In Erwartung einer Menge neuer Aktien machten Anleger offenbar Platz in ihren Depots: Der Index ChiNextp für Startups fiel 2,1 Prozent.