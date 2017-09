Novartis und Nestlé belasten Schweizer Börse

Der Leitindex SMI stand zum Handelsschluss 0,17 Prozent im Minus bei 9098,58 Punkten und damit fast auf Tagestief. Der breite Swiss Performance Index (SPI)schloss 0,21 Prozent tiefer bei 10'368,34 Punkten.

Die Titel der Schwergewichte Nestlé und Novartis belasteten den Gesamtmarkt mit Abgaben von 1,2 Prozent und 0,6 Prozent. Die Nestlé-Scheine gaben damit einen Teil der am Dienstag im Zuge des Investorentags erzielten Gewinne wieder preis. Auch wenn das von CEO Mark Schneider formulierte Ziel für die Gewinnmarge in Analystenkreisen als eher mager bezeichnet wird, war seine Vorstellung den Kommentaren zufolge insgesamt überzeugend.

Am Berichtstag hatte der Konzern mitgeteilt, 310 Millionen Franken in den Bau einer Tierfutterfabrik in den USA zu investieren. Tierfutter definierte Schneider als einen der Märkte, in denen Nestlé zulegen will.

Zu Novartis lagen derweil keine konkreten News vor. Im Handel wurden die Abgaben in Zusammenhang mit Gewinnmitnahmen gebracht, da der Titel zuletzt gut im Markt gelegen habe und das Jahreshoch vom Sommer in Schlagweite sei.

Die grössten Verluste unter den wichtigsten 30 Titeln verzeichneten jene des Backwarenkonzerns Aryzta (-2,2 Prozent), die bereits am Vortag stark unter Abgabedruck standen. Mit dem zum Wochenbeginn vorgelegten Jahresabschluss sei es der Konzernleitung nicht gelungen, Vertrauen bei den Investoren zurückzugewinnen, hiess es im Handel.

Auf der Gewinnerseite waren vor allem Finanzwerte gesucht wie jene der Credit Suisse und UBS (je +1,3 Prozent) sowie Julius Bär (+0,6 Prozent). Hier wurde in Marktkreisen auf die Unterstützung durch die Äusserungen von US-Notenbankchefin Janet Yellen vom Vorabend verwiesen. Sie hatte sich erneut für einen graduellen Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik ausgesprochen.