Ölpreise steigen beinahe auf Dreijahreshoch

Die politische Krise im Iran treibt die Ölpreise weiter an. Am Donnerstag stiegen die Preise im frühen Handel nach den deutlichen Zuwächsen vom Mittwoch erneut an. Der für die Weltwirtschaft wichtige Rohstoff ist damit so teuer wie seit 2015 nicht mehr und läuft auf ein Hoch seit Ende 2014 zu.