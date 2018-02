Ölpreise steigen leicht

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern hat der jüngste Höhenflug der Ölpreise, der in der vergangenen Woche zu neuen Drei-Jahreshochs geführt hatte, seine Dynamik ein wenig verloren. Trotz der leichten Zugewinne im frühen Handel sind die Notierungen für Brent-Öl und für US-Öl seit Beginn der Woche gesunken.

Jüngste Daten zu den Ölreserven in den USA sprechen eher für weiter sinkende Ölpreise. In der vergangenen Woche waren die Rohölbestände in der grössten Volkswirtschaft der Welt stärker gestiegen als von Experten erwartet. Sie legten laut Daten des US-Energieministeriums vom Vortag um 6,8 Millionen Barrel auf 418,4 Millionen Barrel zu. Ausserdem war die amerikanische Fördermenge auf einen neuen Rekordstand von 9,91 Millionen Barrel pro Tag gestiegen.