EZB-Direktor Benoit Coeure hat vor den Gefahren der weit verbreiteten Nutzung des Euro in westlichen Balkanstaaten ausserhalb der Währungsunion gewarnt. Bei starken Wechselkursschwankungen könne es passieren, dass Haushalte und Firmen in Fremdwährung aufgenommene Kredite "plötzlich" nicht mehr bedienen könnten, warnte der Franzose am Freitag in seiner Rede in Sarajevo.