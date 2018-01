Pharmabranche macht in der Schweiz 2017 mehr Umsatz

In Zahlen ausgedrückt umfasste das Volumen damit 5,8 Milliarden Franken, wie die vips und Interpharma am Donnerstag mitteilen. Die Zahl der verkauften Packungen nahm dagegen 2017 um 1,3 Prozent auf 184,9 Millionen Einheiten ab.

Der wertmässige Zuwachs ist laut Mitteilung vor allem auf neue, innovative Medikamente gegen Krebs und Autoimmunerkrankungen zurückzuführen. Auch wenn der Pharmamarkt im vergangenen Jahr erneut gewachsen ist, macht sich doch eine Verlangsamung bemerkbar. Denn im Jahr 2015 betrug das Wachstum noch 5,1 Prozent und im Vorjahr lag es bei 4,7 Prozent.

Wie die Verbände weiter berichten, fanden 2015 und 2016 wegen Verordnungsänderungen keine Preisüberprüfungen der kassenpflichtigen Medikamente statt. Im vergangenen Jahr wurde wieder eine Preissenkungsrunde durchgeführt, wobei ein Drittel der kassenpflichtigen Medikamente überprüft wurde.

"Die dabei verordneten Preissenkungen von rund 350 Medikamenten traten entweder bereits per 1. Januar 2018 in Kraft oder werden per 1. Februar 2018 in Kraft treten", heisst es in der Mitteilung weiter. Sie haben sich damit noch nicht auf das Marktvolumen im Jahr 2017 ausgewirkt.

Wie die Verbände weiter berichten, wuchs der kassenpflichtige Markt mit einem Plus von 4,6 Prozent erneut stärker als der Gesamtmarkt. Wichtigster Abgabekanal im kassenpflichtigen Markt waren die Apotheken mit einem Anteil von 48,9 Prozent, während auf die selbstdispensierenden Ärzte und die Spitäler je rund ein Viertel der Verkäufe fielen.

Innerhalb des Marktes haben sich die verschiedenen Medikamentensegmente uneinheitlich entwickelt. Während beispielsweise bei den antiviralen Mitteln (Hepatitis C, HIV, etc.) die Umsätze im Vergleich zu 2016 um 1,1 Prozent fielen, ist das Segment der Medikamente gegen Krebserkrankungen um 14,9 Prozent markant gewachsen.