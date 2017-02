Phoenix Mecano mit mehr Gewinn und höheren Sonderkosten

Phoenix Mecano steigerte den Umsatz im Geschäftsjahr 2016 um 4,2 Prozent auf 559,8 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT), bereinigt um die Sonderaufwendungen des Vorjahres, erhöhte sich um 13,5 Prozent auf rund 34,5 Millionen Euro, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

Gemäss den provisorischen Zahlen wird sich der Reingewinn auf rund 23 Millionen Euro belaufen. Im Vorjahr hatte noch ein Reingewinn von 6,7 Millionen Euro resultiert. Die geprüften Zahlen sollen am 25. April an der Bilanzmedienkonferenz präsentiert werden.

Das Unternehmen machte am Donnerstag auch Angaben zu den einzelnen Unternehmensbereichen. So habe die Gehäusetechnik 2016 in Teilen des Euroraumes wie auch in Nordamerika mit heterogenen Märkten zu kämpfen gehabt. Die grösste Sparte Mechanische Komponenten habe hingegen ihren erfolgreichen Kurs fortgesetzt. Ihr Wachstum sei breit abgestützt im Industriesegment mit der deutschen Tochter Rose&Krieger sowie im Produktbereich mit der ungarischen Tochter DewertOkin.

Deutlich höhere Sonderkosten

Von wichtigen Meilensteinen und einem Turnaround in der kleinsten Sparte ELCOM/EMS schreibt der Konzern. Auf Stufe EBTIDA sei ein Turnaround erreicht und ein positiver betrieblicher Cash flow erwirtschaftet worden. Das Ziel eines ausgeglichenen Betriebsergebnisses sei aber noch nicht erreicht worden.

Als Grund dafür gibt Phoenix Mecano unter anderem Einmalkosten in Höhe von 2,4 Millionen Euro an, die im Zusammenhang mit der Integration der deutschen Transformatoren-Fabrik Ismet angefallen seien. Bei der Übernahme Mitte Juni 2016 hatte Phoenix Mecano allerdings noch mit Sonderkosten zwischen 1,0 Millionen bis 1,5 Millionen Euro gerechnet.

Phoenix Mecano sei solide ins Geschäftsjahr 2017 gestartet, heisst es in der Mitteilung. Man beobachte die konjunkturelle Entwicklung aufmerksam und werde gegebenenfalls zeitnah eingreifen, um sich auf verändernde Rahmenbedingungen auszurichten.

Unter den gegebenen Umständen seien Prognosen "ungewöhnlich schwierig". Bei einem Ausbleiben "extremer Verwerfungen in den globalen Zielmärkten" rechnet der Konzern mit einer Steigerung von Umsatz und Betriebsergebnis.