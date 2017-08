Post schreibt im ersten Halbjahr 2017 mehr Gewinn

Noch höher war das Plus beim Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT): Es wuchs bei leicht rückläufigem Umsatz (-1,3 Prozent auf 4,09 Milliarden Franken) um 164 Millionen auf 383 Millionen Franken.

Den grössten Anteil am Gewinnplus hat die PostFinance dank einem verbesserten Ergebnis im Finanzdienstleistungsmarkt. Positiv hätten sich auch Effizienzmassnahmen und der Umbau des Postnetzes ausgewirkt, schreibt die Post.

Die Gewinne erlaubten der Post Investitionen in neue Paketzentren, in neue Angebote für Kunden oder in die Ausfinanzierung der Pensionskasse, wird Alex Glanzmann, Leiter Finanzen bei der Post, in der Mitteilung zitiert.

Einen leichten Rückgang verzeichnete die Post beim Personalbestand. Dieser ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,8 Prozent auf 42'524 Vollzeitstellen ohne Lehrpersonal zurück.