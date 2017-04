Razzien trüben Aufbruchstimmung bei Credit Suisse

Nun bricht ein neuer Skandal aus - und das ausgerechnet im Kerngeschäft Vermögensverwaltung. Generalstabsmässig organisiert knöpften sich die Behörden vor wenigen Tagen tausende Kunden in fünf europäischen Ländern vor und führten auch bei der Credit Suisse Razzien durch. Der Verdacht: Steuerhinterziehung.

Vieles liegt noch im Dunkeln, vor allem die Frage neuer Geldbussen. Doch der Zeitpunkt könnte kaum unpassender sein: Die Bank steht kurz davor, erneut die Anleger anzupumpen. Und nichts hassen die Investoren mehr als Unsicherheit.

"Der Lärm ist eine schlechte Nachricht", sagt Stephan Sola vom Broker Kepler Cheuvreux. Das Vertrauen in die Credit Suisse, das am Markt gerade erst zurückgekommen sei, könne schnell wieder wegbrechen.

Wende ausgerufen

Der 2015 angetretene Thiam galt bislang als Garant dafür, dass die Grossbank einen Neustart hinlegt und künftig keine unsauberen Geschäfte mehr macht - ähnlich wie John Cryan bei der Deutschen Bank.

Mit dem Erbe seiner Vorgänger ging Thiam wenig zimperlich um. Hastig stiess er riesige Anleihenpositionen ab, die ihm zu riskant erschienen. Und er korrigierte den Wert einer überteuerten Übernahme in der Bilanz nach unten. Zusammen mit einem milliardenschweren Vergleich wegen Tricksereien am US-Immobilienmarkt sorgte das zwei Jahre in Folge für tiefrote Zahlen.

Für 2017 hatte der Credit-Suisse-Chef nun eigentlich die Wende ausgerufen. Bei der Verwaltung von Vermögen reicher Privatkunden wollte das Institut weiter Gas geben. Schlagzeilen zum Thema Steuer-Razzien sind da wenig hilfreich, wie Insider stöhnen.

Mit doppelseitigen Werbeanzeigen bemüht sich das Institut deshalb um Schadensbegrenzung. Der Tenor: Wir halten uns streng an die geltenden Spielregeln. Unter dem Druck insbesondere der USA und Deutschlands kehrten die meisten grösseren Schweizer Banken dem einträglichen Geschäft mit Schwarzgeld nach der Finanzkrise den Rücken.

Keine Schwarzgelder mehr

2011 begann die Credit Suisse ihren europäischen Kunden klar zu machen, dass unversteuerte Gelder nicht mehr akzeptiert werden. Wer sich weigerte, musste gehen, und so flossen bei der Bank insgesamt 40 Milliarden Franken ab.

"Wir sind durch mit der Regularisierung in Europa", betonte Iqbal Khan, Leiter des internationalen Vermögensverwaltungsgeschäfts der Bank, in einem Reuters-Gespräch. Tatsache ist: Die federführenden niederländischen Ermittler sprechen von 55'000 verdächtigen Konten. Der Widerspruch lässt sich praktisch nur auflösen, falls alte Konten einbezogen wurden, die inzwischen geschlossen wurden.

Mit der Bereinigung der Kundenbestände und der Teilnahme der Schweiz an einem Austausch von Kontoinformationen zwischen den Steuerbehörden vieler Länder hakten auch die meisten Anleger das Thema als potenziellen Gefahrenherd ab. Nun kommt bei einigen die Sorge auf, ob auch andere Schweizer Häuser wie etwa die UBS wieder in den Schwarzgeld-Strudel hineingezogen werden.

CS verletzlicher als UBS

Doch die Credit Suisse ist zur Zeit verletzlicher als die grössere Rivalin. Denn Thiam will erneut den Kapitalmarkt anzapfen, das zweite Mal in seiner Regentschaft. "Bezüglich einer Kapitalbeschaffung hilft das der Credit Suisse natürlich nicht", erklärte Vontobel-Analyst Andreas Venditti.

Insidern zufolge dürfte die Credit Suisse die als notwendig erachteten 2 bis 4 Milliarden Franken eher mit einer Privatplatzierung als mit dem ursprünglichen favorisierten Teil-Börsengang des Schweizer Geschäfts einsammeln.

Gegenüber einer Kapitalerhöhung über Bezugsrechte hat eine Privatplatzierung den Vorteil, dass sie viel schneller und ohne Prospekt abgewickelt werden kann. Trotzdem dürften die Anleger auch in diesem Szenario Klarheit haben wollen, welche Konsequenzen die jüngsten Razzien haben werden.

"Man wird sehen müssen, ob das eine Bagatelle ist oder ob sich die Credit Suisse plötzlich mit hohen Forderungen konfrontiert sieht", erklärt ein Investmentbanker.

Ähnlich sieht das Moritz Baumann, Bankenexperte beim Vermögensverwalter Albin Kistler. "Was man sicher sagen kann: Die juristischen Probleme werden bei den Banken nicht so schnell abnehmen, wie man sich das erhofft hat."