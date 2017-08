Repower mit operativem Ergebnis über Erwartungen

Der Gewinn hingegen schrumpfte von 18 Millionen Franken auf eine Million. Allerdings hatten im Vorjahr Sonderfaktoren zum besseren Resultat geführt. Finanzchefin Brigitte Krapf sprach bei der Präsentation der Zahlen am Mittwoch abgesehen vom unbefriedigenden Gewinn von einem insgesamt guten Ergebnis.

Schulden abgebaut

Massgeblich zum positiven Ergebnis beigetragen hat das Geschäft in Italien, wo insbesondere das Gaskombikraftwerk Teverola über den Erwartungen abschloss. In der Schweiz resultierte wie erwartet ein operatives Defizit von zwei Millionen Franken. Die Herausforderung liege im tiefen Preisniveau, hiess es.

Die Eigenkapitalquote von Repower kletterte aufgrund einer Kapitalerhöhung im 2016 gegenüber dem Vorjahreswert um zwölf Prozentpunkte auf 47 Prozent. Das Eigenkapital beläuft sich somit auf 794 Millionen Franken. Das Unternehmen konnte zudem seine Verschuldung vollständig abbauen und weist nun eine Nettoliquidität auf.

Entwicklung zum Dienstleister

Der Fokus im vergangenen Halbjahr lag auf der Weiterentwicklung von Produkten zur Erhöhung von Prozess- und Energieeffizienz, wie CEO Kurt Bobst erklärte. In der Schweiz wendet sich Repower mit seinen neuen Systemen und Dienstleistungen an Energieversorgungsunternehmen und Infrastrukturbetreiber, in Italien an KMUs. Der Energiekonzern setzt damit seine Strategie fort, unabhängiger vom Strompreis zu werden.

Für das Geschäftsjahr 2017 erwartet Bobst ein operatives Ergebnis in der Grössenordnung des Halbjahresabschlusses. Die Erfahrung zeige, dass aufgrund von Marktverhältnissen die Dynamik des ersten Halbjahres im zweiten nicht gehalten werden könne. Zudem falle wegen einer Revision das Kraftwerk Teverola für zwei Monate aus.