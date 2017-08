SMI erholt sich

Die Erholung sei aber etwas zögerlich verlaufen und auch die übergeordnete Stimmung sei noch von Vorsicht geprägt, hiess es. Die Anleger schauten auf die am Donnerstag beginnende Notenbankkonferenz im US-amerikanischen Jackson Hole, von der man sich Hinweise erhofft, was die Währungshüter gegen die hartnäckig tiefe Inflation noch zu tun gedenken.

Zudem herrsche nach wie vor grosse Unsicherheit gegenüber der Trump-Administration, nachdem diese zuletzt viel Vertrauen am Markt eingebüsst habe. Enttäuschende Konjunkturdaten aus dem Euroraum (ZEW in Deutschland) hatten daneben das Aufwärtspotential an den Aktienmärkten beschränkt, obwohl nach der jüngst enttäuschenden Entwicklung und dem nach wie vor intakten Umfeld für Dividendenpapiere eine stärkere Erholung angezeigt wäre, hiess es weiter.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann 0,90 Prozent auf 8'963,83 Punkte (Tageshoch 8'973). Der breite Swiss Performance Index (SPI) gewann ebenfalls 0,94 Prozent auf 10'228,00 Punkte. Alle 30 wichtigsten Titel schlossen im Plus.

Auf dem ersten Platz unter den Blue Chips lagen Sonova (+3,1 Prozent), die ihre frühen Gewinne noch etwas ausbauen konnten. Lonza (+1,8 Prozent) hatten im frühen Handel zeitweise mehr als 2 Prozent zugelegt. Auch seit Jahresbeginn gehören die beiden Titel zu den "Outperformern" an der SIX.

Richemont (+1,6 Prozent) standen ebenfalls auf den Einkaufszetteln. Die Avancen bei dem Schmuck- und Uhrenhersteller stand mit den Uhrenexportdaten im Zusammenhang, die eine weitere Erholung für die zuletzt arg gebeutelte Branche zeigte.

Dass Branchennachbar Swatch (+0,6 Prozent) nicht mithalten konnte, wurde im Handel auf den Nachfragerückgang bei preiswerten Uhren zurückgeführt. Dieses Preissegment gilt als Paradedisziplin des Bieler Konzerns.

Die Musik spielte ganz klar am breiten Markt, wo die Aktien diverser Titel nach der Zahlenvorlage im Blick waren. Dabei schwangen Orior (+5,6 Prozent) oben aus. Der Nahrungsmittelhersteller hat im ersten Semester dank einer Akquisition mehr umgesetzt und dabei den Gewinn stärker als von Analysten erwartet gesteigert.

Auch die Titel von Bossard (+3,0 Prozent), der VP Bank (+1,2 Prozent) und der Luzerner KB (+1,2 Prozent) schnitten nach Zahlen gut ab, während es für Schlatter (-4,8 Prozent) und insbesondere für Huber+Suhner (-9,6 Prozent) deutlich nach unten ging. Das in der elektrischen und optischen Verbindungstechnik aktive Unternehmen hat zwar beim Umsatz kräftig zugelegt, auf der Ergebnisseite wurden die Schätzungen allerdings recht deutlich verfehlt.