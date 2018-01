SMI erobert Marke von 9500 Punkten zurück

Die Stimmung sei weiterhin tendenziell positiv gewesen, so ein Marktbeobachter in Zürich. Die Haltung der Investoren sei derzeit allerdings eher von Vorsicht geprägt als von Risikofreude, zumal die Berichtsaison in der Schweiz noch nicht richtig angelaufen sei.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,61 Prozent höher bei 9509,77 Punkten. Im Wochenvergleich ergab sich ein Minus von 0,4 Prozent. Der breite Swiss Performance Index (SPI) zog um 0,58 Prozent auf 10'935,16 Punkte an. Von den 30 wichtigsten Titeln legten 26 zu und drei gaben nach, einer schloss unverändert.

Am meisten gesucht bei den Blue Chips waren am Berichtstag Logitech (+2,4 Prozent). Geberit (+2,2 Prozent auf 463 Franken) folgten dicht dahinter. Die Aktien knüpften damit an die sehr starke Performance des Vortages (+6,5 Prozent) an.

UBS (+2,0 Prozent) zogen vor dem für den kommenden Montag angesagten Jahresergebnis ebenfalls deutlich an, wogegen CS (+0,8 Prozent) etwas moderater zulegten. Weit vorne zu finden waren zudem Lonza (+1,9 Prozent), Richemont (+1,6 Prozent) und Swatch (+1,5 Prozent) oder auch SGS (+1,2 Prozent).

Novartis (+0,6 Prozent) landeten nach einer schwächeren zweiten Tageshälfte trotz guter Tagesperformance knapp im hinteren Teil des Feldes. Den Genussscheinen von Roche (+0,6 Prozent) gelang am Ende zweier sehr schwacher Wochen ein Stabilisierungsversuch. Am Freitag trug eine Zulassung in Japan für das Immun-Therapeutikum Tecentriq für die Roche-Tochter Chugai etwas zur Entspannung bei.

Die kleine Schar der Verlierer umfasste Nestlé (-0,3 Prozent), Swiss Re und Zurich (je -0,2 Prozent), während Bâloise unverändert schlossen.