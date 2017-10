SNB erhöht Devisenbestand im September

Dies geht aus den aktuellen Bilanzpositionen der SNB vom Freitag hervor. Aus den Zahlen ist jedoch nicht genau herauszulesen, ob und wie stark die SNB im August am Devisenmarkt interveniert hat, denn auch Wertveränderungen sind berücksichtigt.

Oft ist die Entwicklung der wichtigsten ausländischen Währungen zum Franken aber ein Hauptgrund für die Veränderungen. Der Euro, die wichtigste Devise für die SNB, hat in diesem Zeitraum gegenüber dem Franken leicht an Wert verloren, auf 1,145 Franken Ende September im Vergleich zu 1,146 Franken Ende August. Der US-Dollar, die zweitwichtigste Währung, hat leicht zugelegt, auf 0,970 Franken von zuvor 0,964 Franken.

Während die Fremdwährungsreserven also von August bis September um 7,4 Milliarden gestiegen sind, war es von Juli bis August ein deutlich kleineres Plus von 1,8 Milliarden Franken Milliarden Franken; im Juli hatten sie zum Vormonat um 20,6 Milliarden Franken zugelegt. In den Monaten Juni (-700 Millionen Franken) und Mai (-2,9 Milliarden Franken) waren sie gesunken.