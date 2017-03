China nimmt geringeres Wachstum für Reformen in Kauf

Chinas Wirtschaft soll in diesem Jahr nur noch "um rund 6,5 Prozent" wachsen. In seinem Rechenschaftsbericht zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses senkte Regierungschef Li Keqiang am Sonntag damit die Zielvorgabe für die zweitgrösste Volkswirtschaft.