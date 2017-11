SRG soll zielgruppenspezifische TV-Werbung ausstrahlen dürfen

Der japanische Kamerahersteller Nikon schliesst sein Werk in China. Die Fabrik für Kompaktkameras in Wuxi in der Nähe von Shanghai mit rund 2300 Beschäftigten werde mit sofortiger Wirkung dichtgemacht, teilte Nikon am Montag mit. Der Traditionshersteller verwies auf den Siegeszug des Smartphones.