Schmolz+Bickenbach wächst deutlich und erhöht Jahresausblick

Zalando will Umsatz mit neuen Logistikzentren mehr als verdoppeln

Europas grösster Online-Modehändler Zalando will seinen Wachstumskurs mit zwei grossen neuen Logistikzentren in Polen und Italien vorantreiben. Sie sollen die Kapazitäten für einen Jahresumsatz von zehn Milliarden Euro schaffen, sagte Co-Firmenchef Rubin Ritter am Donnerstag.