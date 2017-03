Schweizer Aktienmarkt schliesst knapp im Minus

Im Übernahmekampf um den US-Zahlungsabwickler MoneyGram will der US-Bezahldienst Euronet Worldwide den chinesischen Online-Händler Alibaba ausstechen. Euronet legte am Dienstag nach eigenen Angaben ein Gebot von 15,20 Dollar pro Aktie vor. Der Alibaba-Ableger Ant Financial bot bislang 13,25 Dollar.