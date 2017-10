Schweizer Börse eröffnet Untersuchung gegen Genfer Kantonalbank

Diese Behörde hat am 4. Oktober eine Untersuchung gegen die Genfer Kantonalbank eröffnet, wegen möglicher Verletzung der Regelmeldepflichten, wie die Six Exchange Regulation am Freitag mitteilte. Die Six Exchange Regulation ist von der Schweizer Börse Six Exchange mit der Überwachung und Durchsetzung der Pflichten all jener Unternehmen betraut, deren Aktien an der Börse gehandelt werden.

Die Genfer Kantonalbank soll im vergangenen April Dividendenmeldungen falsch gemeldet sowie die Amtsübernahme des neuen Verwaltungsratspräsidenten verspätet gemeldet haben. In diesem Zusammenhang stehe nun die Eröffnung der Untersuchung, heisst es in der Mitteilung.

Dabei sei offen, wie lange das Untersuchungsverfahren dauern soll. Zum laufenden Verfahren erteilt die Börse keine Auskünfte; sie will aber informieren, sobald das Verfahren abgeschlossen sei.