Schweizer Börse hält Gewinne vom Vortag

Händler würden bereits auf das Treffen der Notenbanker im Jackson Hole schauen, das am Donnerstag beginnt und an dem Fed-Chefin Janet Yellen sowie EZB-Chef Mario Draghi sprechen werden, hiess es am Markt. Die Investoren gehen zwar nicht von bahnbrechenden Ankündigungen aus, erhoffen sich aber neue Informationen zum Kurs der Geldpolitik in den kommenden Monaten.

Der Swiss Market Index (SMI) stand am Schluss 0,06 Prozent tiefer bei 8958,49 Punkten. Der breite Swiss Performance Index (SPI) fiel 0,09 Prozent auf 10'218,79. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen 17 im Minus, neun im Plus und vier unverändert.

Am meisten unter Druck waren die Titel von Geberit (-2,2 Prozent). Zum Tabellenende gehörten zudem auch die Papiere von Julius Bär (-1,6 Prozent). Am Markt war die Rede von Umschichtungstransaktionen in die Valoren von EFG International (+1,3 Prozent). Die Grossbankenwerte UBS (-0,3 Prozent) und CS (-0,1 Prozent) verzeichneten leichte Verluste.

Weiter etwas stärker büssten die Valoren von Aryzta (-1,3 Prozent) und Dufry (-1,0 Prozent) ein. Für leichten Druck auf den Gesamtmarkt sorgten auch die Abgaben von Novartis (-0,1 Prozent). Die Roche-Titel schlossen unverändert, während die Nestlé-Papiere (+0,1 Prozent) moderat zulegten.

Auf der Gewinnerseite zuoberst standen die Vifor-Aktien (+1,3 Prozent), die damit nach zuletzt starken Verlusten einen weiteren Erholungsversuch starteten. Leichte Avancen verbuchten ausserdem auch die Papiere von Clariant (+0,6 Prozent) und Sika (+0,5 Prozent).

Am breiten Markt kamen die Emmi-Titel (-9,2 Prozent) nach Halbjahreszahlen bei überdurchschnittlich hohem Handel unter die Räder. In der Spitze erreichten die Abgaben gar rund 12 Prozent. Der Milchverarbeiter hat vor allem auf Umsatz- und EBIT-Stufe unter den Erwartungen abgeschnitten.