Schweizer Börse legt etwas zu - Aryzta im freien Fall

WTO-Treffen am Rande des WEF für Ausbau des Handelssystems

Das traditionelle WTO-Treffen auf Einladung der Schweiz am Rande des WEF hat sich für Erhalt und Ausbau des multilateralen Handelssystems eingesetzt. Das Gespräch in Davos verstand sich als Wiederaufnahme des Dialogs, fünf Wochen nach Ende der ergebnislosen WTO-Konferenz in Buenos Aires.