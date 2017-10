Schweizer Börse schliesst gehalten nach neuen Jahreshöchstständen

"Geopolitische Risiken werden immer stärker ignoriert", kommentierte ein Analyst gleichwohl die generelle Stimmung. Angesichts des "innenpolitischen Hickhacks" in Spanien, wo Katalonien möglicherweise schon am Montag die Unabhängigkeit ausruft, sackte der spanische Leitindex am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit Mitte März ab.

Besonders war das an Bankwerten abzulesen, die in der Regel sehr sensibel auf politische Nachrichten und eine mögliche Schwächung von Ländern der Eurozone reagieren. Hingegen hellte sich die Stimmung der US-Dienstleister im September überraschend stark auf, während die US-Arbeitsmarktdaten des Dienstleisters ADP - Richtschnur für den viel beachteten monatlichen Job Report der US-Regierung - im Rahmen der Erwartungen ausfielen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss unverändert bei 9283,97 Punkten. Der breite Swiss Performance Index (SPI) stieg um 0,04 Prozent auf 10'596,59 Zähler.

Banktitel im Minus

Die grössten Verlierer unter den Blue Chips waren am Mittwoch Finanzwerte. So waren die Versicherer Swiss Life (-0,8 Prozent), Zurich (-0,6 Prozent) und Swiss Re (-0,5 Prozent) belastet sowie die Banken Julius Bär (-1,0 Prozent) und UBS (-0,5 Prozent).

Die Titel von Credit Suisse (+0,2 Prozent auf 15,50 Franken) schnitten hingegen besser ab, nachdem Société Générale das Kursziel um 2 auf 18,50 Franken angehoben und die Kaufempfehlung für die Grossbankentitel bestätigt hatte.

Die grössten Gewinner unter den SMI/SLI-Titeln waren dagegen Vifor Pharma (+2,0 Prozent), die ihren seit Ende August starken Lauf damit weiter fortsetzten. Auch die Papiere von Lonza (+1,6 Prozent) verzeichneten kräftige Avancen, nachdem der Kauf einer Fabrik vom britischen Arzneimittelhersteller Shire in den USA gemeldet wurde.

Sonova-Aktie legt weiter zu

Weiter deutlich zulegen konnten am Mittwoch ausserdem die Titel von Sonova (+1,2 Prozent), nachdem sie bereits am Dienstag um über 3 Prozent angezogen hatten. Zu den Gewinnern gehörten zudem noch die schwergewichtigen Nestlé (+0,1 Prozent), während Novartis und Roche (je -0,1 Prozent) moderat abgaben.

Am breiten Markt stachen KTM Industries (+10 Prozent) mit einem satten Kursplus heraus. Auch Cosmo (+4,0 Prozent) und EFG International (+2,6 Prozent) legten klar zu.