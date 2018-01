Schweizer Börse zum Wochenstart mit Abgaben

Händler sprachen von einem "lahmen Montagshandel" im Vorfeld des zweitägigen Treffens des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed. Auf die Stimmung der Anleger hätten auch die deutlichen Abschläge am Anleihemarkt gedrückt, die im Gegenzug die Renditen steigen liessen. Steigende Anleiherenditen schmälern die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu den festverzinslichen Wertpapieren.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,61 Prozent tiefer bei 9457,27 Punkten. Der Swiss Performance Index (SPI) gab um 0,58 Prozent auf 10'859,89 Stellen nach. Von den 30 wichtigsten Titeln gingen 25 im Minus aus dem Handel, vier im Plus und einer unverändert.

Deutlich nach unten ging es mit den Papieren des Backwarenkonzerns Aryzta (-1,6 Prozent), die unter den Nachwehen der jüngsten Gewinnwarnung litten. Beim Warenprüfkonzern SGS ging es um 1,2 Prozent nach unten. Die Gewinnmitnahmen der Vorwoche im Nachgang zur Zahlenpräsentation hätten sich fortgesetzt, hiess es bei Händlern.

Vor der Ergebnispublikation wurden derweil die Valoren von Lonza (-0,1 Prozent) und Julius Bär (+0,7 Prozent) zumindest über weite Strecken gesucht. Die Roche-Titel verloren 0,4 Prozent.

Ebenfalls im Laufe dieser Woche werden die Zahlen des Uhrenherstellers Swatch erwartet, dessen Papiere sich um 0,6 Prozent verteuerten. Die Papiere von Novartis (-0,9 Prozent) gaben vergleichsweise deutlich nach. Nachdem die Titel in der Vorwoche rund um die Zahlenpräsentation um über 5 Prozent angezogen hatten, kam es nun zu Gewinnmitnahmen, kommentierten Händler die Einbussen.

Das dritte Schwergewicht Nestlé schloss 0,8 Prozent tiefer. Mit Geberit (-0,9 Prozent) und Dufry (-1,3 Prozent) gehörten zwei weitere Titel zu den grössten Verlierern, die sich 2018 bislang relativ gut geschlagen hatten.

Ebenfalls auf der Verliererseite schlossen die Papiere von Schindler (-1,3 Prozent), Sika (-1,1 Prozent), Clariant (-0,7 Prozent) und ABB (-0,9 Prozent). Aber auch die defensiven Papiere von Swisscom (-1,0 Prozent) oder die Grossbanken Credit Suisse (-1,1 Prozent) und UBS (-0,8 Prozent) waren nicht vor Abgaben gefeit.

Leicht zulegen konnten hingegen die Valoren von Givaudan (+0,2 Prozent), die am Freitag nach der Zahlenvorlage noch abgestraft wurden. Der Fokus lag aber auf dem breiten Markt - und zwar auf den Aktien des Halbleiterherstellers AMS (+16,9 Prozent).

Bei den Aktien von Idorsia (+2,4 Prozent) war laut Händlern von auffälligen Käufen aus dem angelsächsischen Raum zu hören. Rund um Oerlikon (-1,8 Prozent) machten Spekulationen die Runde, wonach der Industriekonzern das Kerngeschäft mit einem milliardenschweren Zukauf des Oberflächentechnologiegeschäfts von Praxair verstärken könnte.

Leicht im Plus schlossen die Titel von Schmolz+Bickenbach (+1,1 Prozent) nach der definitiven Zusage für die Asco-Übernahme in Frankreich. Auf der anderen Seite kamen Zahlen von Santhera (-0,7 Prozent) bei den Investoren eher schlecht an. Hier wirkte der negative Zulassungsentscheid von letzter Woche nach.