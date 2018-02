Snap-Chef erhält 2017 Bezüge von 638 Millionen Dollar

SwissSkills 2018 in Bern: Grosses Schaufenster der Berufsbildung

Über 1100 junge Berufsleute aus Handwerk, Industrie und Dienstleistung messen sich im September an den SwissSkills in Bern in ihren Berufsmeisterschaften. Der Anlass ist nicht nur Wettbewerb, sondern auch ein Schaufenster der Schweizer Berufsbildung.