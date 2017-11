Stabiler Butterpreis in der Schweiz - Preisanstieg im Ausland

Schweizer Butter kostet aber noch immer mehr als Butter in Deutschland, Österreich und Frankreich. In Deutschland beobachte man normalerweise den tiefsten Butterpreis, heisst es in der Mitteilung des BLW vom Donnerstag.

2015 betrugen die Detailhandelspreise für Butter in Deutschland, Österreich und Frankreich demnach jeweils 31,3 Prozent, 48,1 Prozent und 59,1 Prozent des Schweizer Preises.

Diese Preisspanne verkleinerte sich 2016, so dass die Butterpreise in Deutschland, Österreich und Frankreich jeweils 35,2 Prozent, 51,9 Prozent und 61,9 Prozent des Schweizer Preises ausmachten.

Die Konvergenz zwischen den Preisen in der Schweiz und den Nachbarländern setzte sich laut BLW 2017 fort mit deutschen, österreichischen und französischen Butterpreisen, die im August jeweils 68,7 Prozent, 81,2 Prozent und 68,4 Prozent des Preises in der Schweiz ausmachten.

Die Lebenshaltungskosten und insbesondere der Grenzschutz erklärten den gegenüber den Nachbarländern teuren Schweizer Butterpreis, schreibt das BLW weiter. Verglichen wurden Schweizer Kochbutter ("Die Butter"), deutsche Markenbutter und österreichische Teebutter.

Der Schweizer Bauernverband (SBV) hatte erst am Dienstag gewarnt, dass vor Weihnachten der Bedarf an dem wichtigen Backrohstoff Butter knapp werden könnte und mehr Geld für die Bauern verlangt. Die Lagerbestände seien bereits extrem tief.

Für das letzte Quartal von 2017 habe die Branchenorganisation BO Milch die Preise für den geschützten Inland-Milchmarkt um 3 Rappen pro Liter erhöht und eine zusätzliche Erhöhung der Fettpreise angekündigt, hiess es vom Bauernverband.