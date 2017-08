Starinvestor Buffett unterliegt im Wettbieten um Oncor

In Japans Industrie Stimmung so gut wie seit 2007 nicht mehr

In Japan mehren sich die Anzeichen für eine breite wirtschaftliche Erholung. Wie eine am Montag veröffentlichte Reuters-Umfrage bei grossen und mittleren Unternehmen ergab, stieg das Vertrauen in Industriebetrieben im August um einen Punkt auf 27.