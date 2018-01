Der breiter gefasste Topix verringerte sich um 0,9 Prozent auf 1884,56 Zähler. In Südkorea hingegen schloss die Börse ein Prozent höher auf einem Rekordhoch. Vor allem ausländische und institutionelle Anleger seien in Kauflaune, erläuterten Händler.

An der Börse in Hongkong fielen die Aktien von Esprit um mehr als 16 Prozent, nachdem die vor allem in Europa bekannte Modekette für das erste Halbjahr ihres Geschäftsjahres einen Verlust voraussagte.