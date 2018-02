Stimmung in Chinas Wirtschaft bescheiden optimistisch

Der japanische Kameraanbieter Fujifilm übernimmt die Mehrheit am schwächelnden US-Druckerkonzern Xerox. Wie beide Unternehmen am Mittwoch mitteilten, streben die Japaner einen Anteil von 50,1 Prozent an Xerox an. An die Xerox-Aktionäre sollen als Sonderdividende insgesamt 2,5 Milliarden Dollar gezahlt werden.