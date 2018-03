Spotify stellt die Weichen für sein Börsendebüt in New York

Der weltgrösste Musikstreaming-Dienst Spotify macht mit seinem Börsengang ernst. Aktien des schwedischen Unternehmens sollen unter dem Kürzel "SPOT" an der New York Stock Exchange gehandelt werden, wie es in einem Antrag vom Mittwoch bei der US-Börsenaufsicht heisst.