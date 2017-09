Swiss mit konzernweit unterdurchschnittlichem Wachstum im August

Insgesamt wurden im August 12'621 Flüge durchgeführt, wie die Swiss am Montag mitteilte. Das Angebot, gemessen in angebotenen Sitzkilometern (ASK), ist gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Prozent gesunken.

Die verkauften Sitzkilometer nahmen dagegen um 0,8 Prozent zu. Die Auslastung stieg im Vergleich zum August 2016 um 1,3 Prozentpunkte. Diese lag im Durchschnitt bei 88,1 Prozent, wie es weiter heisst.

Bei der gesamten Lufthansa-Gruppe, zu der die Swiss gehört, nahm die Anzahl Passagiere um 17,4 Prozent auf 12,5 Millionen Fluggäste zu, wie der deutsche Konzern ebenfalls am Montag mitteilte. Die Anzahl Flüge erhöhte sich um 11 Prozent.

Die angebotenen Sitzkilometer nahmen um 12,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zu. Gleichzeitig konnten die Verkäufe um 14 Prozent gesteigert werden.

Lufthansa-Gruppe auf Höchststand

Die Auslastung der Flugzeuge über den Gesamtkonzern gesehen lag im August bei 85,8 Prozent. Das sind 1,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

In den ersten acht Monaten dieses Jahres beförderte die Lufthansa-Gruppe 85,5 Millionen Passagiere. Das seien mehr als je zuvor in diesem Zeitraum, heisst es weiter. Auch die Auslastung habe mit 81 Prozent einen historischen Höchststand markiert.

Innerhalb der Lufthansa-Gruppe konnten die Lufthansa German Airlines (+3,9 Prozent) und die Austrian Airlines (+14,7 Prozent) ein stärkeres Passagierwachstum vorweisen als die Swiss. Austrian Airlines führte im August 8,3 Prozent mehr Flüge durch, bei der Lufthansa ging die Anzahl Flüge um 0,8 Prozent zurück.

Die Fluggesellschaften Eurowings (inklusive Germanwings) und Brussels Airlines haben im August mit rund 3,3 Millionen 75,7 Prozent mehr Fluggäste befördert als im Vorjahr. Diese Punkt-zu-Punkt Airlines haben allerdings auch 62,7 Prozent mehr Flüge durchgeführt.