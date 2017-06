Swisscom-Tochter Localsearch baut rund 5 Prozent der Stellen ab

US-Pharmakonzern Celgene baut in der Schweiz aus

Der US-Pharmakonzern Celgene schafft in Boudry NE eine zusätzliche Produktionsfabrik. Damit entstehen 20 neue Arbeitsplätze, wie Celgene am Dienstag in Boudry mitteilte, seinem Hauptsitz für Europa, Mittlerer Osten und Afrika.