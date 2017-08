Swisscom mit mehr Gewinn im ersten Halbjahr

Lafarge-Holcim verkauft Beteiligung in Nordkorea

Der Zementkonzern Lafarge-Holcim hat eine Minderheitsbeteiligung an einem Zementwerk in Nordkorea verkauft. Lafarge-Holcim bestätigte am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur AFP eine Information, die zuvor die Zeitung "Le Parisien" bekannt gemacht hatte.