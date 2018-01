Syngenta geht in New York von der Börse

Die Dekotierung an der New Yorker NYSE ist auf den 18. Januar terminiert, wie Syngenta am Montag mitteilte. Bereits ab Montag wird aber kein Handel mehr möglich sein. Der letzte Handelstag in Zürich war der 5. Januar.

Bereits Ende Dezember gab Syngenta bekannt, dass der Konzern seine sogenannten ADS von der Börse in New York nimmt. ADS sind Aktienersatzscheine, über die die Stammaktien ausländischer Unternehmen an der amerikanischen Börsen gehandelt werden können.

Das Basler Unternehmen wurde für 43 Milliarden Dollar von ChemChina übernommen. Mitte letzten Dezember hatte das Appellationsgericht Basel-Stadt sämtliche im Publikum verbliebenen Syngenta-Aktien für kraftlos erklärt. Kurz darauf bewilligte die Regulationsbehörde der Schweizer Börse SIX die Dekotierung der Syngenta-Papiere per 8. Januar 2018.