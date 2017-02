Syngenta mit Gewinnrückgang vor ChemChina-Übernahme

Der Umsatz sank gegenüber 2015 um 5 Prozent auf 12,79 Milliarden Dollar. Wechselkursbereinigt betrug der Rückgang 2 Prozent, wie Syngenta am Mittwoch mitteilte. Vor allem im ersten Halbjahr machte dem Konzern der starke Dollar zu schaffen. Auf betrieblicher Ebene haben der Rückgang des Absatzvolumens um 4 Prozent und Preiserhöhungen um 2 Prozent zum Umsatzrückgang geführt.

Das Betriebsergebnis auf Stufe EBITDA hat sich um 4 Prozent verringert, zu konstanten Wechselkursen ist es jedoch um 2 Prozent gestiegen. Konzernchef Erik Fyrwald lässt sich in der Mitteilung zitieren, dass Syngenta in Bezug auf die Profitabilität das selbst gesteckte Ziel erreicht habe, indem die EBITDA-Marge auf dem Niveau des Vorjahres gehalten wurde. Der Abschluss der 43-Milliarden-Übernahme von ChemChina wird für das zweite Quartal 2017 erwartet. In diesem Zusammenhang verweist Syngenta darauf, dass bislang die Genehmigungen von 13 Behörden vorliegen. Es fehlt noch die Zustimmung aus Brasilien, Kanada, China, der EU, Indien, Mexiko und den USA.

Optimismus für Fusion

Syngenta-Chef Erik Fyrwald ist zuversichtlich, dass der Deal mit dem chinesischen Staatskonzern ChemChina bald in trockenen Tüchern ist.«Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Transaktion von allen Aufsichtsbehörden die Freigabe erhalten wird», sagte er am Mittwoch im Gespräch mit der Finanznachrichtenagentur awp. Man mache gute Fortschritte und sei auf Kurs, bis zum 12. April die Antwort der EU-Kommission zu erhalten. Bis zum genannten Termin wurde unlängst die Frist für die vertiefte Überprüfung durch die europäischen Behörden verlängert. "Womöglich erhalten wir die Freigabe sogar noch vor diesem Termin", so Fyrwald.

Die Replik der Federal Trade Commission (FTC) erwartet Fyrwald noch vor der Antwort der EU-Kommission, obschon die Eingabe an die US-Behörde erst vor rund drei Wochen erfolgt ist. «Wir hatten sehr fruchtbare Diskussionen mit der FTC im Vorfeld», begründet der Syngenta-Chef.Wenig überraschend enthielt die Eingabe an die FTC Vorschläge für Abhilfemassnahmen. Im Detail wollte Fyrwald nicht auf diese Vorschläge eingehen. So viel verriet er aber: Die «Remedies» betreffen allesamt generische Pflanzenschutzprodukte - also den Bereich, in dem die Tochter Adama des chinesischen Fusionspartners daheim ist. «Die ganze Adama muss aber nicht verkauft werden», versicherte er.