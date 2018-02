Tamedia und AXA dürfen zusammengehen

Damit darf das Versicherungsunternehmen auch mit 50 Prozent bei der Fahrzeugplattform autoricardo.ch einsteigen, die zu Tamedia gehört. Die «langjährige Partnerschaft» soll unter anderem neue Dienstleistungsangebote im Mobilitätsbereich hervorbringen.

«Die Erschliessung neuer Geschäftsfelder durch den Aufbau des Ökosystems Mobilität ist einer der Grundpfeiler unserer Strategie 2020», sagt Carola Wahl, Leiterin Transformation & Market Management der AXA Winterthur. So will man «früher in der Wertschöpfungskette» präsent sein.